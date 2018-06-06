Власти Кемерова намерены поддержать работу КЭТК

Напомним, 28 мая Арбитражный суд Кемеровской области принял решение об открытии в компании конкурсного производства. Общая сумма задолженности КЭТК перед кредиторами составила порядка 250 миллионов рублей.

В администрации Кемерова сообщили, что в настоящее время КЭТК в полном объёме выполняет транспортные перевозки пассажиров. При этом планов по созданию нового электротранспортного предприятия взамен «Кемеровской электротранспортной компании» в администрации города нет.

«Существующее предприятие планируется реанимировать», - уточнили в мэрии.