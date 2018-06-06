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Власти Кемерова намерены поддержать работу КЭТК

06 июня 2018 в 15:45

Напомним, 28 мая Арбитражный суд Кемеровской области принял решение об открытии в компании конкурсного производства. Общая сумма задолженности КЭТК перед кредиторами составила порядка 250 миллионов рублей.

В администрации Кемерова сообщили, что в настоящее время КЭТК в полном объёме выполняет транспортные перевозки пассажиров. При этом планов по созданию нового электротранспортного предприятия взамен «Кемеровской электротранспортной компании» в администрации города нет.

«Существующее предприятие планируется реанимировать», - уточнили в мэрии.


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