Жительница Юрги предстанет перед судом за избиение сына

В Кузбассе осудят мать, которая нанесла побои своему 4-летнему сыну.

Ранее 30-летняя жительница Юрги заявила в полицию, что сожитель забрал сына и не отдаёт его. Когда полицейские выяснили местонахождение ребёнка, на его теле обнаружили синяки и ссадины. Оказалось, что их нанесла сама заявительница.

Кроме того, ранее горожанка уже подвергалась административному наказанию за такое же деяние. В итоге в отношении матери завели уголовное дело по статье «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию».

Теперь ей грозит штраф до 40 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 240 часов, исправительные работы на срок до полугода или арест на срок до трёх месяцев.