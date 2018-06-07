Бывшего участкового осудили за производство наркотиков в Кузбассе

Установлено, что в 2017 году 28-летний участковый уполномоченный полиции вместе со знакомым решили изготавливать и продавать спайс. Для этих целей злоумышленники арендовали квартиру в Ленинском районе города и, получив все необходимые материалы, занялись производством наркотиков.

Продать изготовленное подельники не успели.

«Преступная деятельность была пресечена сотрудниками ГУ МВД России по Кемеровской области, они задержали обвиняемых в «квартире-лаборатории», - сообщили в областной прокуратуре.

На месте было изъято более 5 кг зелья. Как пояснили задержанные, производить запрещённые вещества они решили потому, что им «нужны были деньги».

Бывший участковый признал свою вину, с ним заключили досудебное соглашение о сотрудничестве. В итоге его приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима. Уголовное дело, возбуждённое в отношении его подельника, находится на рассмотрении.