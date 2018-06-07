В Новокузнецке ВАЗ сбил на пешеходном переходе двух малолетних детей

Авария произошла утром 6 июня на проспекте Дружбы. В 7:44 водитель ВАЗа сбил двух малолетних детей на пешеходном переходе.

«19-летний водитель ВАЗа совершил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов, которые шли по нерегулируемому пешеходному переходу в сопровождении матери», - уточнили в отделе пропаганды ГИБДД Кузбасса.

Известно, что мать, увидев приближающуюся машину, одёрнула своих детей, однако автомобиль всё равно задел мальчика и девочку. Оба ребенка получили неопасные для жизни травмы, им назначено амбулаторное лечение.

Водитель машины заявил, что ехал по левой полосе и не увидел пешеходов из-за машин, остановившихся перед переходом в правой полосе.