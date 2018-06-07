Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по выбору клубники

Уже сейчас на прилавках магазинов Кузбасса появилась клубника, выращенная в естественных условиях в России. Роспотребнадзор порекомендовал внимательно относится к выбору любимой летней ягоды.

Так, у плодов должны быть характерный запах и вкус. Не допустимо наличие загнивших, увядших, заплесневевших, сильно помятых ягод. Также е стоит пренебрегать внешним видом упаковки - она должна быть чистой, сухой, не загрязнённой сельскохозяйственными вредителями и без посторонних запахов.

«Ягоды должны быть хорошо сформировавшиеся, достаточно зрелые, но не перезревшие, здоровые, свежие, целые, чистые, но не мытые, без механических повреждений и повреждений насекомыми», - уточнили в областном управлении.

Для того чтобы избежать заражения кишечными и паразитарными инфекциями специалисты напоминают о необходимости тщательно мыть плоды перед употреблением. А с целью профилактики гельминтозов рекомендуется промывать ягоду 1,0% раствором соды, а затем ополаскивать чистой водой.