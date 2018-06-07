Кемеровский врач «скорой» хотел отсудить у семьи пациента 250 тысяч

Врач ГБУЗ КО «Кемеровская клиническая станция скорой медицинской помощи» хотел отсудить у семьи, на вызов к которой приезжал, 250 тысяч рублей за моральный вред.

В суде истец рассказал, что прибыл по вызову в составе бригады для оказания медицинской помощи ребёнку. Медиков встретили отец, мать и бабушка заболевшего. Они внезапно выразили недоверие к бригаде СМП, а именно к истцу, а затем отец ребёнка стал грубить, хамить и вести себя агрессивно.

«После этого мать ребёнка позвонила на телефон горячей линии станции скорой помощи и сообщила старшему врачу, что врач находился в состоянии алкогольного опьянения», - пояснил истец.

После этого врачу пришлось пройти процедуру медицинского освидетельствования. По мнению истца, распространение таких ложных сведений отрицательно сказываются на общественной оценке его личности и деловой репутации на службе. Также он испытал нравственные страдания, оправдываясь перед руководством станции.

Во время судебного заседания была прослушана аудиозапись телефонного разговора матери ребёнка и старшего врача ГБУЗ «Кемеровская клиническая станция скорой медицинской помощи». В итоге суд не нашел доказательств того, что сведения об алкогольном опьянении врача были распространены ответчиками с намерением причинить ему вред, и отказал в удовлетворении заявленных требований.

Супруги пояснили, что их поведение было продиктовано желанием исключить оказание со стороны врача их малолетнему ребёнку неквалифицированной медицинской помощи.