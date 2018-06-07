В Новокузнецком районе утонул годовалый ребёнок

Следственное управление Кузбасса проводит проверку по факту гибели годовалого ребенка. Мальчик утонул в Новокузнецком районе в реке Кондома.

По предварительным данным, семья отдыхала с друзьями, в это время ребёнок играл на берегу. Взрослые отвлеклись на несколько минут, и в этот момент мальчик пропал из виду.

«Сначала малыша пытались найти самостоятельно, потом были вызваны спасатели, которые обнаружили тело погибшего», - сообщили в ведомстве.

По предварительной версии, ребенок умер вследствие асфиксии от утопления, точную причину установят специалисты в ходе судебно-медицинской экспертизы. В настоящее время правоохранители также устанавливают все обстоятельства смерти мальчика.