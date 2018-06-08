Учитель из Кемерова стала звездой YouTube

Учитель русского языка и литературы кемеровской школы Валерия Акулова получила награду от видеохостинга YouTube – серебряную кнопку.

По словам педагога, создать канал на видеохостинге ей подсказали дети. За семь месяцев на канал «Будни учителя» подписались почти 124 тысячи человек.

Большинство роликов, опубликованных на youtube - канале Валерии Акуловой, посвящены школе. Так, например, число просмотров у самого популярного ролика «Кто ты на физкультуре?» составляет более 1,427 млн.

Напомним, кнопка YouTube – это вознаграждение для авторов каналов за большое количество подписчиков. Серебряная кнопка, которую получила кемеровский педагог вручается за 100 тысяч подписчиков.