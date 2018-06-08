Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› ДТП на Тухачевского в Кемерове: пострадали три ...

ДТП на Тухачевского в Кемерове: пострадали три человека

08 июня 2018 в 09:44

7 июня здесь столкнулись SsangYong Actyon и Nissan Terrano.

По предварительным данным ГИБДД, виновником аварии стал водитель Nissan Terrano.

«Он двигался по Тухачевского со стороны улицы Юрия Двужильного. При повороте налево на прилегающую территорию он не предоставил преимущество в движении и столкнулся с SsangYong Actyon», - рассказали в ведомстве.

В результате аварии пострадали водителей обоих автомобилей, а также пассажирка SsangYong Actyon. Женщине назначено амбулаторное лечение.

 

 

Фото: vk.com/ "Регион 42"


Читайте также

Content
В центре Кемерова иномарка снесла светофор после ДТП (видео)
Content 2
Мэр Кемерова вручил горожанам юбилейные знаки «Гордость столетия»
Content 1494753972 burning car 148455919449
Ночью в Кузбассе неизвестные подожгли иномарку
Content
В Центральном районе Кемерова найдено тело женщины

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?