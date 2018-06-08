ДТП на Тухачевского в Кемерове: пострадали три человека

7 июня здесь столкнулись SsangYong Actyon и Nissan Terrano.

По предварительным данным ГИБДД, виновником аварии стал водитель Nissan Terrano.

«Он двигался по Тухачевского со стороны улицы Юрия Двужильного. При повороте налево на прилегающую территорию он не предоставил преимущество в движении и столкнулся с SsangYong Actyon», - рассказали в ведомстве.

В результате аварии пострадали водителей обоих автомобилей, а также пассажирка SsangYong Actyon. Женщине назначено амбулаторное лечение.

Фото: vk.com/ "Регион 42"