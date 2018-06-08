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В центре Кемерова иномарка снесла светофор после ДТП (видео)

08 июня 2018 в 10:00

Момент аварии снял регистратор автомобиля, который ехал по проспекту Советскому.

ДТП произошло около 18:00 7 июня на пересечении Мичурина и Советского. Здесь столкнулись легковой автомобиль и Mitsubishi Colt. После удара автомобиль Mitsubishi снёс светофор.

По словам очевидцев, в Mitsubishi сработали подушки безопасности, пострадавших нет.

Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.

 

Видео: youtube.com

Фото: vk.com / "Регион-42 Кемерово"


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