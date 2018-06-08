Мэр Кемерова вручил горожанам юбилейные знаки «Гордость столетия»

В городской администрации состоялся торжественный приём, посвящённый 100-летию города.

Илья Середюк поздравил 100 жителей, которые внесли большой личный вклад в развитие города.

«Мы развиваем все сферы жизни города, направляя все усилия на дальнейшее развитие столицы Кузбасса», - подчеркнул в поздравительной речи глава города.

Также кемеровчан поздравил председатель правления Союза писателей Кузбасса Борис Бурмистров. Он отметил, что Кемерово стал для него музой.

«В Кемерове живут замечательные люди, которые своими талантом, желанием и силой могут сделать город «жемчужиной Сибири», - добавил почётный архитектор России Олег Ражев.

Награды получили те, кто внёс большой личный вклад в социально-экономическое и культурное развитие города. В пресс-службе мэрии отметили, что среди награждённых: ветераны войны и труда, научные сотрудники, учителя, врачи, работники учреждений культуры и спорта, промышленных предприятий.

Фото: администрация г. Кемерово