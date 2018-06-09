В центре Кемерова начал обрушаться жилой дом

8 июня по стенам дома №27 по улице Н. Островского пошли трещины и просел пол. По предварительным оценкам специалистов, угроза обрушения жилого здания отсутствует, однако жильцы дома были эвакуированы. Им запретили подниматься в квартиры за вещами (запрет распространялся на 10 подъезд дома).

В этот же день с жильцами дома №27 встретился глава Кемерова Илья Середюк. Он рассказал кемеровчанам о дальнейших шагах городских властей.

По словам градоначальника, в подвале 10-го подъезда обрушилось фундаментное основание из-за намокания - это и стало причиной того, что по стенам пошли трещины.

«На данный момент у специалистов нет никаких вопросов по подвальной части в других подъездах, кроме подъезда номер 10. Соответственно, последующие обрушения в доме исключены». – заявил Илья Середюк на встрече с горожанами.

Во все подъезды дома будет подключено электричество. Дано поручение в течение двух дней разработать альтернативную схему водоснабжения для жильцов подъездов 6–13. В остальные подъезды вода будет подаваться в обычном режиме.

Между тем, эксперты обследуют здание. Дом проверяют инженеры, проектировщики и другие специалисты. На данный момент нет окончательного решения о возможности горожанам вернуться в своё жильё, им будет предоставлено временное.

Фото: vk.com/"Инцидент Кемерово"