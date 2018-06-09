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Новокузнечанин расстрелял автомобиль соседей

09 июня 2018 в 10:29

Инцидент произошел на улице Горьковской. 27-летний новокузнечанин стал ругаться с соседями, и когда аргументы закончились, он достал пневматический пистолет и выстрелил в автомобиль и его владельцев.

Дебошир был задержан прибывшими на место бойцами Росгвардии.

«В результате 25-летний молодой человек получил травму спины, а машина — незначительные повреждения. Отец потерпевшего вместе с сыном отобрали у стрелка пистолет. Очевидцы сообщили о случившемся правоохранителям», - сообщили в ведомстве.

В настоящее время задержанный передан полицейским.


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