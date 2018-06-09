В Кузбассе сгорели экскаватор и две «легковушки»

Так, 8 июня в промзоне АО «Междуречье» Междуреченска около 11:20 горел автомобиль Chevrolet Niva. Предварительной причиной случившегося специалисты назвали неисправность электрооборудования. В результате у машины обгорел капот и моторный отсек.

Второй пожар произошел в Прокопьевском районе в посёлке Новосафоновский. Около 11:35 здесь горело здание свинарника и автомобиль Lada Kalina, происшествие попало на видео. У машины выгорел моторный отсек и передняя панель, а также сгорели два колеса. Причиной произошедшего стало нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппарата защиты электрических сетей.

А в Прокопьевске на улице Свердлова 9 июня сгорел экскаватор Volvo.

«На момент прибытия первого подразделения экскаватор был охвачен огнём, а также горело масло в ёмкости. В результате у машины обгорели моторный отсек и кабина. Кроме того, сгорели 200 литров масла в ёмкости», – рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области.

Предварительно эксперты выяснили, что возгорание произошло из-за неисправности систем, механизмов и узлов транспортного средства.

Фото: ok.ru/"Новости Новокузнецка"