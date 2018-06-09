Кемеровская таксистка организовала «сервис по доставке героина»

Жительница областной столицы, зарегистрированная как индивидуальный предприниматель, дополнительно занималась частным извозом. Несколько поездок с наркоманами натолкнули её на мысль о том, что нужно организовать «сервис наркодоставки».

Незаконная деятельность частной таксистки попала в поле зрения Кузбасской транспортной полиции.

«Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков Кузбасского ЛУ МВД России в рамках работы по ранее возбужденному уголовному делу зафиксировали факт сбыта таксисткой наркотического средства, после чего в отношении нее была осуществлена проверочная закупка», - сообщили в Кемеровской транспортной прокуратуре.

В ходе расследования, правоохранительные органы доказали два факта сбыта наркотиков в значительном размере. В итоге суд приговорил таксистку к 12 годам лишения свободы.