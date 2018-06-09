В треснувшем доме на Островского в Кемерове продолжаются аварийные работы

В настоящее время проводится проверка по факту ЧП на улице Островского, 27. Специалисты решают, какие виды работ можно провести.

Сроки проведения ремонта пока не озвучивают. Также неизвестно, сколько еще времени жильцам ещё не дадут попасть в собственные квартиры.

По словам заместителя прокурора города Евгения Смычкова, это решит глава города по результатам исследования.

Кроме того, прокуратура и Госжилинспекция проверят деятельность РЭУ-9, управляющей компании, которая занимается обслуживанием аварийного дома и другие дома управляющей компании.

Отметим, на месте развёрнут штаб, который ведёт круглосуточное дежурство. Власти города встречаются с жильцами каждый день в 12:00 и 19:00.

Фото: vk.com/tsivilev42