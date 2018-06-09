На время праздников на проспекте Советском в Кемерове восстановят движение

Центр города готовят к празднованию 100-летия города и Дня России.

В связи с проведением праздничных мероприятий движение на ремонтируемых участках будет восстановлено. По словам городских властей, это необходимо для того, чтобы обеспечить транспортную доступность праздничных площадок.

«Специалисты временно уложили дорожное покрытие. Ведутся работы по уборке ограждений и строительных материалов», — сообщили в администрации Кемерова.

Ремонтные работы продолжатся 13 июня.