В Кузбассе ввели в эксплуатацию первый дом социального использования

В Кемерове ввели в эксплуатацию первый в Кузбассе дом социального использования. Поселиться в этом доме могут те горожане, которые признаны нуждающимися в жилье, но не имеющие возможности купить жильё в собственность.

Дом социального использования находится в ЖК «Северная звезда» на улице Нахимова, 264А. Ключи от квартир жильцам вручил и. о. замгубернатора Александр Шнитко.

«Согласно условиям, договор социального найма заключается на 10 лет. Если за это время ситуация у семьи не улучшится — не повысится доход или не появится собственное жилье, договор продляется на такой же срок. При пользовании жилой площади семьи обязаны оплачивать коммунальные услуги и арендную плату, размер которой устанавливается муниципалитетом (ниже рыночной)», — сообщили администрации Кемеровской области.

На торжественном мероприятии Шнитко вручил кузбасским семьям два льготных займа и девять социальных выплат на покупку собственного жилья. Всего в честь празднования 100-летия областной столицы 50 кемеровских семей получат льготные займы и 38 семей - социальные выплаты.

Фото: администрация Кемерова