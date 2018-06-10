В аварийном здании на Островского образовались новые трещины

Об этом сообщил мэр города Илья Середюк на встрече с жильцами дома. В 10 подъезде дома, где были зафиксированы первые трещины, сейчас отмечается смещение перекрытий по вертикали на всех этажах. Образовались новые трещины.

Кроме того, из-за аварийного состояния в доме закрыт детский стационар ДКБ №1, который размещался на первом этаже здания. Мера эта временная, но когда стационар возобновит работу, пока не ясно.

Напомним, 8 июня из-за нарушения фундаментной опоры в здании на Островского, 27, появились трещины. Жильцы были эвакуированы. Продолжается работа штаба, в планах – укрепление фундамента дома.