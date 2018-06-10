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Жильцам одиннадцатого подъезда аварийного дома разрешили вернуться в квартиры

10 июня 2018 в 21:30

Жителям квартир, находящихся в 11-м подъезде дома на Островского, 27, сегодня разрешили заселяться. Как рассказал Илья Середюк, подъезды №11 и №10 (в нем были зафиксированы трещины) разделены капитальной стеной. Эксперты заключили, что одиннадцатый подъезд находится не в аварийном состоянии. Поэтому эвакуированные жители этого подъезда могут вернуться в свои квартиры.

Кроме того, мэр сообщил, что детский стационар, находящийся на первом этаже здания, будет открыт 13 июня. Там будет установлена перегородка, чтобы закрыть доступ в 10-й подъезд.


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