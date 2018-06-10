В кемеровском ТЦ «Облака» произошло возгорание

Небольшое возгорание, которое быстро потушили сотрудники и посетители магазина «1000 мелочей», произошло вчера вечером.

Как рассказали очевидцы, очаг возгорания был на кассе. Это был небольшой кейс из пластика. Возможно, внутри была горючая жидкость.

Свидетели произошедшего быстро сориентировались в ситуации и затушили огонь порошковым огнетушителем. Как рассказывают посетители, все было очень быстро, длилось буквально несколько минут. Эвакуация не потребовалась.