В Осинниках при пожаре в пятиэтажке пострадал пенсионер

Пожар случился вчера днем в Осинниках в пятиэтажном жилом доме. Сигнал поступил в 12:27. На место прибыли 7 сотрудников МЧС с тремя единицами техники. Выяснилось, что в загоревшейся квартире находился пенсионер.

Сотрудники МЧС вывели пострадавшего и передали врачам. Мужчина получил отравление продуктами горения.

Пожар был потушен в 12:38. О других пострадавших не сообщается. Эвакуация жителей не проводилась.

Фото: ГУ МЧС по Кемеровской области