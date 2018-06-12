В Кузбассе определили лучших в конкурсе «Молодая семья Кузбасса-2018»

Конкурс проходил в несколько этапов. В первом туре соревновались 22 семьи. Их ждали разные испытания, где конкурсанты демонстрировали спортивные достижения, участвовали в квестах и творческих конкурсах.

К третьему этапу за победу остались бороться пять семей из Прокопьевска, Междуреченска, Белова, Анжеро-Судженска и Кемерова. В итоге жюри определило победителей – беловчан Карповых. Павел и Анастасия воспитывают двух детей, увлечены активным отдыхом.

Фото: АКО