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В Кузбассе определили лучших в конкурсе «Молодая семья Кузбасса-2018»

12 июня 2018 в 16:24

Конкурс проходил в несколько этапов. В первом туре соревновались 22 семьи. Их ждали разные испытания, где конкурсанты демонстрировали спортивные достижения, участвовали в квестах и творческих конкурсах.

К третьему этапу за победу остались бороться пять семей из Прокопьевска, Междуреченска, Белова, Анжеро-Судженска и Кемерова. В итоге жюри определило победителей – беловчан Карповых. Павел и Анастасия воспитывают двух детей, увлечены активным отдыхом.

Фото: АКО


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