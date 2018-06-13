В Кузбассе начнутся поиски останков динозавров

20 июня в Чебулинском районе начнётся очередной полевой сезон раскопок. Научным партнером Кемеровского областного краеведческого музея выступит московский Палеонтологический институт РАН имени А. А. Борисяка.

С 2014 по 2017 годы на территории Шестаковского комплекса обнаружено свыше 2 000 образцов, в том числе и массовые захоронения целых скелетов пситтакозавров, живших более 100 миллионов лет назад. В России больше нет подобных массовых захоронений с отлично сохранившимися останками целых семей динозавров.

Напомним, Кемеровский музей – единственное учреждение в России, получившее лицензию на право пользования недрами Шестаковского комплекса с целью сбора минералогических, палеонтологических и других геологических коллекционных материалов.

Фото: Кемеровский областной краеведческий музей