В Кемеровской области горел гипермаркет

Рано утром 13 июня в Юрге загорелся супермаркет «Пятёрочка» на улице Машиностроителей.
Сигнал о возгорании поступил спасателям в 5:40. Пожар произошёл на вещевом складе, который располагается за стеллажами торгового зала. В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства происшествия. Предварительной причиной возгорания названо короткое замыкание.
Пострадавших нет.
«Ночью магазин не работал, поэтому людей там не было», - сообщили в ГУ МЧС России по Кемеровской области.
Фото: vk.com
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