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В Кемеровской области горел гипермаркет

13 июня 2018 в 10:48

Рано утром 13 июня в Юрге загорелся супермаркет «Пятёрочка» на улице Машиностроителей.

Сигнал о возгорании поступил спасателям в 5:40. Пожар произошёл на вещевом складе, который располагается за стеллажами торгового зала. В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства происшествия. Предварительной причиной возгорания названо короткое замыкание.

Пострадавших нет.

«Ночью магазин не работал, поэтому людей там не было», - сообщили в ГУ МЧС России по Кемеровской области.

 

Фото: vk.com


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