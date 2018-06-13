В Кемеровской области горел гипермаркет

Рано утром 13 июня в Юрге загорелся супермаркет «Пятёрочка» на улице Машиностроителей.

Сигнал о возгорании поступил спасателям в 5:40. Пожар произошёл на вещевом складе, который располагается за стеллажами торгового зала. В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства происшествия. Предварительной причиной возгорания названо короткое замыкание.

Пострадавших нет.

«Ночью магазин не работал, поэтому людей там не было», - сообщили в ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Фото: vk.com