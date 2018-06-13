На кемеровских дорогах возобновили ремонтные работы

В дневную смену дорожники будут работать на пяти участках.

Так, работы продолжены на улицах Терешковой и Базовой. Здесь уже укладывают верхний слой асфальтобетона. Также проводится фрезерование улиц Черноморской и Сибиряков-Гвардейцев, а на пересечении улиц Камышинской и 2-й Камышинской готовятся к установке светофора.

В местах проведения ремонта установлены временные дорожные знаки. Здесь действует ограничение скорости 40 км/ч.

Напомним, работы ведутся по проекту «Безопасные и качественные работы».