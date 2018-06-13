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В Мысках ищут ребёнка, упавшего с моста в реку

13 июня 2018 в 13:47

11-летнего мальчика ударило током, после чего он упал на рельсы, а затем в реку.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). С 10 июня ребенка ищут следователи, полицейские, водолазы, волонтёры.

«Ребёнка ударило током, после чего он упал на рельсы, а затем в реку Мрас-су. Это происшествие видел его знакомый, который и рассказали о случившимся», - рассказали в следственном комитете.

Обстоятельства случившегося устанавливаютcя.


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