В Мысках ищут ребёнка, упавшего с моста в реку

11-летнего мальчика ударило током, после чего он упал на рельсы, а затем в реку.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). С 10 июня ребенка ищут следователи, полицейские, водолазы, волонтёры.

«Ребёнка ударило током, после чего он упал на рельсы, а затем в реку Мрас-су. Это происшествие видел его знакомый, который и рассказали о случившимся», - рассказали в следственном комитете.

Обстоятельства случившегося устанавливаютcя.