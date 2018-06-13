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В Анжеро-Судженске мотоциклист пострадал в столкновении с авто

13 июня 2018 в 16:56

Серьёзное ДТП с участием мотоцикла произошло днем 13 июня в центре Анжеро-Судженска.

На улице Ленина столкнулись мотоцикл и автомобиль Skoda. Авария спровоцировала серьёзную пробку в центре города, на 40 минут здесь было затруднено движение.

Анжеро-Судженска. Движение автомобилей затруднено на улице Ленина на протяжении примерно 40 минут. Водитель иномарки не получил травм, а вот 24-летнего мотоциклиста пришлось госпитализировать.

«Парень получил черепно-мозговую травму. Врачи наблюдают за ним», - сообщили местные СМИ.

Молодой человек находится в реанимации. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.


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