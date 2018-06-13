В Новокузнецке определили день выборов главы города

Осенью этого года истекает срок полномочий действующего мэра Сергея Кузнецова.

Сегодня, 13 июня, состоялось заседание новокузнецкого городского совета народных депутатов. На повестке стоял вопрос осенних выборов главы города.

Напомним, 9 сентября истекают сроки полномочий Сергея Кузнецова, и именно на эту дату назначены выборы градоначальника в южной столице Кузбасса.

Решение вступило в силу. Таким образом, дан старт для подготовительной работы муниципальной избирательной комиссии. Она будет регистрировать кандидатов, формировать участковые комиссии и контролировать соблюдение закона по организации процесса выборов.