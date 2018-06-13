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В Новокузнецке определили день выборов главы города

13 июня 2018 в 17:06

Осенью этого года истекает срок полномочий действующего мэра Сергея Кузнецова.

Сегодня, 13 июня, состоялось заседание новокузнецкого городского совета народных депутатов. На повестке стоял вопрос осенних выборов главы города.

Напомним, 9 сентября истекают сроки полномочий Сергея Кузнецова, и именно на эту дату назначены выборы градоначальника в южной столице Кузбасса.

Решение вступило в силу. Таким образом, дан старт для подготовительной работы муниципальной избирательной комиссии. Она будет регистрировать кандидатов, формировать участковые комиссии и контролировать соблюдение закона по организации процесса выборов.


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