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Учащийся техникума торговал наркотиками в Кемерове

14 июня 2018 в 09:35

16-летний подросток оправдывал свои поступки тяжёлым материальным положением в семье.

По словам юного наркоторговца, ранее в одной и соцсетей получил сообщение с предложением о работе от неизвестного. В ходе переписки ему объяснили, что нужно будет раскладывать по городу пакетики с запрещёнными веществами, и кемеровчанин согласился.

Заработать студенту не удалось, его задержали при попытке сделать «закладку».

«Суд учёл, что подросток характеризуется удовлетворительно, имеет множество благодарственных писем, грамот, дипломов за спортивные достижения», – рассказали в следственном комитете.

Свой поступок молодой человек оправдывал тяжелым материальным положением в семье. В итоге суд приговорил молодого дилера к 2 годам 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии.


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