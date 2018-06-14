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Ночью в областной столице при пожаре погибла женщина

14 июня 2018 в 10:35

Пожар произошел ночью 14 июня на улице Коперной. 

Всего к ликвидации возгорания от чрезвычайного ведомства привлекались 29 человек и семь единиц техники. На момент прибытия первого подразделения у одного дома горела крыша, также были охвачены огнём второй дом, баня и надворная постройка. Общая площадь пожара составила 92 квадратных метра.

«В результате у первого дома обгорела обрешётка крыши на площади 5 кв. м, у второго обрешетка крыши сгорела и обрушилась на всей площади и обгорели стены дома, полностью сгорели веранда, баня и надворные постройки», – сообщили ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Известно, что в результате возгорания погибла женщина 1946 года рождения, также с ожогами госпитализировали мужчину.

 


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