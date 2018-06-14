Кузбассовцев просят сообщать о разрушающихся балконах

В Госжилинспекции призвали жителей Кемеровской области об угрозе разрушения фасадов, балконов и лоджий в многоквартирных домах.

С начала лета в Кузбассе проверили более 6 500 балконов, лоджий и других декоративных элементов на фасадах домов. В итоге сотрудники Госжилинспекции обнаружили 26 нарушений, большая часть из которых была в Кемерове, Белове, Таштагольском и Мариинском районах. Так, чаще всего инспекторы отмечали разрушение штукатурно-отделочного слоя, бетонных оснований и оголение арматуры.

"В итоге устранить нарушения поручено управляющим компаниям", - сообщили в Госжилинспекции.

В ведомстве призвали сообщать об угрозе разрушения лоджий и балконов по тел. 8 (3842) 36-93-32. Инспекторы должны провести проверку и в случае обнаружения нарушений привлечь УК и ТСЖ к административной ответственности.