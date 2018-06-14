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«Красный крест» выплатил семьям погибших в «Зимней вишне» по 1,15 млн рублей

14 июня 2018 в 12:10

На счёт благотворительной организации поступило около 162 млн рублей.

Согласно благотворительному отчету, опубликованному на сайте «Красного креста» на начало июня на счёт поступило 161 991 031,26 рублей. Из них на решение задач программы уже израсходовано 68 491 163,43 рублей.

Кемеровское региональное отделение «Российского Красного Креста» перечислило по 1,15 млн рублей семьям погибших при пожаре в «Зимней вишне».

Также, для 14 родственников погибших при трагедии приобретены путёвки на санаторно-курортное лечение или летний отдых, и оплачен авиаперелёт до места проведения лечения или отдыха в Сочи, Ялту, Кисловодск, Минеральные Воды и обратно. 25 человек оформляют аналогичные путёвки и приобретают проездные билеты.


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