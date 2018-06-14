На кузбасской трассе Hyundai съехал в кювет после ДТП (видео)

Второй участник аварии получил значительные повреждения.

ДТП произошло на 202 км трассы «Ленинск-Кузнецкий – Междуреченск», 13 июня здесь столкнулись Hyundai Solaris и Hyundai Tuscani.

В результате столкновения Solaris вылетел в кювет, а Tuscani получил повреждения. Спасателям пришлось отключить аккумуляторы автомобилей и деблокировать пострадавшего, ему оказана медицинская помощь.

«К ликвидации последствий аварии привлекались четыре спасателя и одна единица техники», - уточнили в ГУ МЧС Кузбасса.

В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.

Фото, видео: vk.com