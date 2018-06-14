В Кемерове у «Зимней вишни» начали разбирать стихийный мемориал

14 июня в Кемерове приступили к разбору мемориала возле сгоревшей «Зимней вишни». Фотографии с места выложили в соцсетях очевидцы.

В настоящее время игрушки с мемориала сортируют: часть отдадут в химчистку, а те, которые пришли в негодность, утилизируют. Такое решение было принято мэрией города после того, как власти советовались Кузбасской метрополией.

«После химчистки игрушки направят в детские дома, детям-сиротам, в малоимущие семьи, медицинские учреждения, где находятся дети», - рассказал руководитель информационно-просветительского отдела Кемеровской епархии Вячеслав Ланский.

По словам представителей духовенства, это не противоречит православным традициям, так как вещи умерших могут служить памятью о них живым.

Фото: vk.com / "Типичный Кемерово"