Страшное ДТП с автобусом в Беловском районе: погибли три человека

14 июня в районе кузбасского села Поморцево на автодороге «Новый Каракан – Белово» столкнулись рейсовый автобус НефАЗ и грузовой автомобиль КамАЗ.

По предварительным данным, автобус выехал на полосу встречного движения, грузовик пытался уйти от столкновения, но зацепил его гружёным прицепом. Известно, что в момент столкновения в автобусе находились 20 человек.

«Погибли три человека – водитель автобуса и два пассажира, которые сидели за ним», - сообщили местные СМИ.

Еще пятеро пострадали, они доставлены в городскую больницу Белова.

К ликвидации последствий аварии привлекались девять сотрудников МЧС и три единицы техники.

Фото: vk.com/auto_42