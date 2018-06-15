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Стали известны подробности аварии с участием автобуса в Беловском районе

15 июня 2018 в 11:37

Напомним, в результате столкновения на автодороге «Новый Каракан – Белово» погибли три человека.

Погибшими оказались 57-летний водитель автобуса и двое его пассажиров — 59-летний житель села Каралда и 67-летний мужчина из села Евтино.

Уточнено число пострадавших пассажиров, ими оказались шесть женщин в возрасте от 45 до 74 лет. Они доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

По предварительным данным причиной аварии стало нарушение ПДД водителем автобуса. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.


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