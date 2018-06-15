Экс-главу кузбасского МЧС оставили под арестом

Кемеровской областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на арест, поступившую от Александра Мамонтова, и оставил ее без удовлетворения.

Напомним, Александра Мамонтова обвиняют в халатности и растрате. Ранее по решению суда его заключили под стражу на два месяца - до 25 июля, однако экс-глава подал апелляционную жалобу на постановление.

Сегодня постановление Центрального районного суда города Кемерово в отношении Мамонтова Александра Сергеевича оставлено без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Также сегодня рассматривают жалобу на арест от экс-главы госстройнадзора Кузбасса Танзили Комковой, которая тоже проходит по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня».

Фото: sibreal.org