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Экс-главу кузбасского МЧС оставили под арестом

15 июня 2018 в 13:16

Кемеровской областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на арест, поступившую от Александра Мамонтова, и оставил ее без удовлетворения.

Напомним, Александра Мамонтова обвиняют в халатности и растрате. Ранее по решению суда его заключили под стражу на два месяца - до 25 июля, однако экс-глава подал апелляционную жалобу на постановление.

Сегодня постановление Центрального районного суда города Кемерово в отношении Мамонтова Александра Сергеевича оставлено без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Также сегодня рассматривают жалобу на арест от экс-главы госстройнадзора Кузбасса Танзили Комковой, которая тоже проходит по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня».

 

Фото: sibreal.org


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