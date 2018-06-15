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Телеканал ТНТ поздравил сборную России с разгромной победой

15 июня 2018 в 15:24

Сборная России одержала победу в стартовом матче Чемпионата мира, разгромив сборную Саудовской Аравии со счетом 5-0.  Сразу после финального свистка в эфире телеканала ТНТ появился ролик, обыгрывающий результат встречи.

Ровно в 19.55 по московскому времени аргентинский арбитр Нестор Питана «закончил все»! А вместе с ним это сделали и миллионы болельщиков сборной России. Уже через минуту после финального свистка в эфире телеканала ТНТ появился ролик со звездами ТНТ, поздравляющими сборную с уверенной победой! Спасибо, парни — это было круто! Россия — Саудовская Аравия: 5-0! И никакой боли!

Это победа!

Этот день настал! Сборная России обыграла Саудовскую Аравию с разгромным счетом. Но не стоит забывать, что это только начало, впереди матчи с Египтом и Уругваем. Продолжаем болеть за нашу сборную!

Видео: телеканал ТНТ


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