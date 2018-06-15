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В Новокузнецке мужчина открыл стрельбу, а затем совершил суицид

15 июня 2018 в 15:41

Днем 15 июня на улице Павловского 46-летний горожанин застрелил на улице бывшую жену, после чего зашёл в офисное здание и совершил суицид.

Сигнал о происшествии поступил в полицию около 11:40. По сигналу незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, место происшествия было оцеплено сотрудниками полиции.

«Установлено, что преступление произошло на бытовой почве. Новокузнечанин пришёл к офису, в котором работала потерпевшая. Встретив женщину на улице, он произвёл в неё выстрел. После произошедшего мужчина зашёл в офис, где покончил с собой», - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Известно, что злоумышленник никого в заложники не брал, других пострадавших в результате происшествия нет. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). На месте работают полицейские и следователи.


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