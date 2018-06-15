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В центре Кировского в Кемерове горел 10-этажный дом

15 июня 2018 в 16:03

ЧП произошло 14 июня на улице 40 лет Октября.

Сигнал о возгорании многоквартирного дома поступил на пульт диспетчера МЧС поступил в 21:30. Эвакуация жильцов дома не понадобилась.

«На момент прибытия первого подразделения МЧС внешних признаков пожара не было. В квартире на втором этаже обгорела электроплита и холодильник», - уточнили в ГУ МЧС РФ по Кемеровской области.

По предварительной версии, пожар произошёл из-за нарушений правил эксплуатации электрооборудования.


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