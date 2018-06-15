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В Кемерове загорелась многоэтажка на Южном (видео)

15 июня 2018 в 16:23

В пятницу, 15 июня, около 13:00 произошёл пожар в девятиэтажном доме на улице Базовой.

Пожар произошёл на кухне квартиры на седьмом этаже. Сотрудники МЧС спасли шесть человек по лестничным маршам, ещё 20 человек эвакуировались самостоятельно.

«Предварительно, причиной случившегося стало неосторожное приготовление пищи», – сообщили ГУ МЧС России по Кемеровской области.

В результате в квартире обгорел оконный блок, а также вещи и мебель.

 

 

Фото, видео: vk.com / «Регион-42 Кемерово»

 


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