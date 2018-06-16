У убитой бывшим мужем новокузнечанки остались дети

Как мы сообщали ранее, вчера в Новокузнецке мужчина убил из ружья экс-супругу, а после застрелился сам. У пострадавшей остались пять детей, трое еще не достигли совершеннолетия.

В официальном профиле Сергея Цивилева в соцсети появилась информация, что сейчас работу ведут органы соцзащиты. Под опеку племянников готова взять сестра убитой. Цивилев пообещал оказать ей помощь в оформлении опеки, а также поручил главе города оказывать поддержку семье.