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У убитой бывшим мужем новокузнечанки остались дети

16 июня 2018 в 17:13

Как мы сообщали ранее, вчера в Новокузнецке мужчина убил из ружья экс-супругу, а после застрелился сам. У пострадавшей остались пять детей, трое еще не достигли совершеннолетия.

В официальном профиле Сергея Цивилева в соцсети появилась информация, что сейчас работу ведут органы соцзащиты. Под опеку племянников готова взять сестра убитой. Цивилев пообещал оказать ей помощь в оформлении опеки, а также поручил главе города оказывать поддержку семье.


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