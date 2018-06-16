На «зебре» у автовокзала в Кемерове сбили женщину

Авария произошла сегодня днем около автовокзала в областной столице. Очевидцы рассказали, что женщину (на вид ей около 45 лет), сбила иномарка. Позже в сети появилось видео, на котором запечатлен момент ДТП.

На кадрах видно, как женщина торопится перебежать дорогу, бежит перед движущимся трамваем и выбегает на проезжую часть, где ее и сбивает автомобиль.

Пострадавшая была серьезно травмирована и госпитализирована. Сбивший женщину водитель с места аварии не скрылся, его допросили правоохранители.

Все обстоятельства ДТП сейчас выясняются.

Фото: Вконтакте