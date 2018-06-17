В Гурьевске из пожара спасли женщину

В многоквартирном жилом доме на ул.Вокзальной Гурьевска вчера началось возгорание. Очевидцы сообщили о произошедшем спасателям в 21:49, на место выехали 15 сотрудников МЧС с 5 единицами техники.

Пожарные, проверяя горящее здание, нашли хозяйку одной из квартир и вывели ее, передав медикам. Остальные жильцы дома эвакуировались самостоятельно.

В 22:30 пожар был полностью потушен. По предварительным данным, пожар мог начаться из-за нарушений правил монтажа электрооборудования.