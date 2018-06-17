Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› В Гурьевске из пожара спасли женщину

В Гурьевске из пожара спасли женщину

17 июня 2018 в 19:05

В многоквартирном жилом доме на ул.Вокзальной Гурьевска вчера началось возгорание. Очевидцы сообщили о произошедшем спасателям в 21:49, на место выехали 15 сотрудников МЧС с 5 единицами техники.

Пожарные, проверяя горящее здание, нашли хозяйку одной из квартир и вывели ее, передав медикам. Остальные жильцы дома эвакуировались самостоятельно.

В 22:30 пожар был полностью потушен. По предварительным данным, пожар мог начаться из-за нарушений правил монтажа электрооборудования.


Читайте также

Content article93120
Пьяный новокузнечанин выпал со второго этажа, не удержавшись на подоконнике
Content seglxyudzss
Кемеровчане рассказали о поножовщине во дворе общежития
Content unktdwh5ug
В Кемерове автомобилист не успел проскочить на красный, когда закрывался шлагбаум
Content 44
Новокузнечанин заснял на видео «смерч»

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?