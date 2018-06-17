В Кемерове автомобилист не успел проскочить на красный, когда закрывался шлагбаум

Очевидцы выложили в сеть фото иномарки на железнодорожном переезде. На снимке видно, как закрывающийся шлагбаум повредил машину.

Водитель попытался «проскочить» на запрещающий сигнал светофора до того как опустился шлагбаум, но не успел. Повреждения автомобиля несерьезные, а вот последствия такой спешки могли быть страшными. Из-за шлагбаума автомобилист не успел выехать на пути, где шел поезд.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Фото: Вконтакте