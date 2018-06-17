Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› В Кемерове автомобилист не успел проскочить на ...

В Кемерове автомобилист не успел проскочить на красный, когда закрывался шлагбаум

17 июня 2018 в 19:28

Очевидцы выложили в сеть фото иномарки на железнодорожном переезде. На снимке видно, как закрывающийся шлагбаум повредил машину.

Водитель попытался «проскочить» на запрещающий сигнал светофора до того как опустился шлагбаум, но не успел. Повреждения автомобиля несерьезные, а вот последствия такой спешки могли быть страшными. Из-за шлагбаума автомобилист не успел выехать на пути, где шел поезд.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Фото: Вконтакте


Читайте также

Content article93120
Пьяный новокузнечанин выпал со второго этажа, не удержавшись на подоконнике
Content seglxyudzss
Кемеровчане рассказали о поножовщине во дворе общежития
Content image
В Гурьевске из пожара спасли женщину
Content 44
Новокузнечанин заснял на видео «смерч»

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?