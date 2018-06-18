В ближайшее время в Кемерове не установят понтонный мост

В летнее время конструкция соединяет остров и городскую набережную. Традиционно его устанавливают в июле.

В администрации Кемерова рассказали о сроках установки понтонного моста.

«Монтаж возможен при снижении уровня воды в Томи до 1,2 метра», - сообщили в мэрии.

Несмотря на то, что уровень воды в кузбасских реках значительно снизился, пока отметки не позволяют определить сроки установки моста.

Отметим, по данным гидрометцентра, в данный момент уровень воды в кемеровской Томи составляет 186 сантиметров, а значит в ближайшее время кемеровчанам не удастся попасть на Кемеровский остров.

Фото: nat-geo.ru