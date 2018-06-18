Кемеровчанка получила срок за продажу таблеток для похудения

Установлено, что в начале 2016 года 32-летняя кемеровчанка нашла поставщиков на территории Казахстана и с тех пор незаконно перевозила вещества через границу. При этом для конспирации на упаковках БАДов указывался легальный состав.

Преступную деятельность контрабандистки пресекли, задержав ее при получении очередной партии весом около 400 граммов. Еще столько же сильнодействующих веществ было найдено при обыске в ее доме.

Стоит отметить, что задержанная знала о запрете веществ и о том, что их приём опасен для здоровья, однако возможность получения быстрого дохода заставила ее решиться на преступную деятельность.

В итоге за контрабанду и незаконный сбыт сильнодействующих веществ кемеровчанке предстоит отбыть ближайшие 8 лет в колонии.