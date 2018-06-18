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Из-за пожара на шахте «Ерунаковская-8» эвакуированы более 100 горняков

18 июня 2018 в 13:56

Возгорание на угледобывающем предприятии «Ерунаковская-8» произошло сегодня утром. Сообщение о происшествии поступило в 05:10. Загорелось электрооборудование на одном участке шахты, по предварительным данным, из-за замыкания в кабеле. 114 человек, находившихся там во время возникновения возгорания, были эвакуированы. Пострадавших нет.

В кратчайшие сроки силами 70 спасателей с 11 единицами техники пожар был ликвидирован. По сообщениям МЧС, возгорание вряд ли можно назвать «масштабным».

Все обстоятельства происшедшего выясняются. Прокуратура Кемеровской области проводит проверку.


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