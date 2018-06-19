В Кузбассе расследуют уголовное дело по факту ДТП с автобусом м КамАЗом

Как писал сайт stoboy.ru, ДТП с участием КамАЗа и пассажирского автобуса произошло 14 июня в районе кузбасского села Поморцево на автодороге «Новый Каракан – Белово».

В результате случившегося погибли три человека погибли —57-летний водитель автобуса и два его пассажира. Ещё шесть человек получили травмы.

По предварительным данным, причиной аварии стала нарушение ПДД погибшим водителем автобуса. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Расследование продолжается.

Фото: zakon-kuzbass.ru